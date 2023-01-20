Антонов: США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против РФ

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, наживаясь на партнерах по НАТО, пишут «Известия». Дипломат напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала США, что выбранный Вашингтоном курс «приведет мир к катастрофическому сценарию». Он указал на то, что никто в российском руководстве не угрожал применением ядерного оружия.

Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории, — сказал Антонов.

Он подтвердил приверженность Москвы принципу, который был «принят в рамках ядерной „пятерки“ в январе 2022 года», о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, ранее заявил в своем Telegram-канале замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, проигрыш имеющей ядерное оружие страны в «обычной войне» способен привести к ядерному столкновению, пусть Запад и считает, что поражение России в конфликте с Украиной приведет к миру.