Антонов призвал США возобновить равноправный диалог

США пора перестать лукавить и возобновить равноправный взаимоуважительный диалог, в рамках которого учитывались бы интересы обоих государств. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в Facebook.

По его словам, Россия неоднократно предлагала вернуться к ситуации до декабря 2016 года или даже раньше, чтобы оставить дипломатический конфликт в прошлом. Антонов отметил, что РФ не смирится с захватом дипсобственности и будет добиваться её возвращения.

Если Соединённые Штаты к взаимному обнулению всех мер и контрмер не готовы, предлагаем использовать тактику «малых шагов». В частности, исключить из визовых разменов отдельные категории сотрудников, договориться о годичном продлении истекших виз дипломатов и т. д., — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что все эти предложения были озвучены ещё в феврале, но Россия так и не получила никакой реакции.

Ранее Антонов отметил, что условия работы его российских коллег в США продолжают ухудшаться. Кроме того, Антонов обвинил представителя Госдепа в том, что он ввёл в заблуждение журналистов касательно реального положения дел в работе российских дипломатов.