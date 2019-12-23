https://static.news.ru/photo/0fc123d6-2650-11ea-ae80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара продолжит следить за делом о расследовании убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, как далеко оно бы ни зашло.

Международные СМИ должны заниматься делом Хашогги до тех пор, пока виновные не будут наказаны. Ответственные (за убийство) лица должны рано или поздно предстать перед судом, — написал Алтун в Twitter.

This despicable murder was done at a diplomatic facility against every diplomatic norm imaginable! It is unconscionable and unacceptable. We will follow this case to the end regardless how high it goes. We call on international media to continue investigating this heinous act. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 24, 2019

Он подчеркнул, что о деле колумниста газеты The Washington Post не должно забывать международное сообщество.

По словам Алтуна, многие вопросы остаются без ответов: кто заказал убийство Хашогги, кто был исполнителем, где находятся останки журналиста и кого конкретно суд Саудовской Аравии приговорил к казни и отправил за решётку, где гарантии того, что подобное не произойдёт снова.

Журналист, критиковавший политику королевства, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Джамаль Хашогги был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд назвал «отвратительным преступлением» убийство колумниста The Washington Post и признал ответственность за его гибель.

23 декабря 2019 года стало известно, что по делу об убийстве Хашогги суд в Саудовской Аравии приговорил пятерых человек к смертной казни, ещё трое получили в общей сложности 24 года тюрьмы. Генсек международной организации «Репортёры без границ» Кристоф Делуар выразил мнение, что смертные приговоры могут быть способом скрыть правду, писал NEWS.ru.