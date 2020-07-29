Анкара обязала крупные соцсети создать представительства в Турции

https://static.news.ru/photo/cedd2fb2-d1b3-11ea-9634-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Турецкий парламент принял проект закона, регулирующего работу социальных сетей, свидетельствуют результаты голосования. Инициатива состоит из 9 пунктов и подразумевает создание крупными соцсетям с числом юзеров свыше 1 млн своих представительств в республике.

При этом руководить офисами должен гражданин Труции, заявила глава парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Озлем Зенгин, передаёт РИА Новости.

Публикации, которые Анкара сочтёт оскорблениями и клеветой, должны будут удаляться без судебного решения в течении двух суток. Если требование не будет исполнено, последуют крупные штрафы. Кроме того, онлайн-ресурсам теперь грозит серьёзное сокращение трафика. Кроме того, документ требует, чтобы интернет-компании хранили все данные своих клиентов в республике на территории Турции.

Инициатива властей страны обеспокоила официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл. По её словам, в международной организации считают принятый закон нарушением прав и свобод граждан республики. Дипломат отметила, что в мае 2020-го, по информации МВД Турции, за якобы «необоснованные» и «провокационные» публикации в соцсетях о пандемии COVID-19 силовики задержали минимум 510 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экономические потрясения в Турции сопровождаются дискуссией о возможном преемнике действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Местные эксперты считают, что за последнее время на первый план заметно выдвинулся министр внутренних дел Сулейман Сойлу, который стал олицетворением жёсткой линии в высших эшелонах власти.

Правда, усиление его позиций влечёт за собой проблему аппаратных войн: Сойлу рискует занять ту нишу, на которую претендует зять турецкого лидера — бизнесмен и политик Берат Албайрак.