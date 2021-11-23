«Ангажированные подходы»: Захарова удивилась заявлениям главы МИД Швеции

Заявления главы МИД Швеции и действующего председателя ОБСЕ Анн Линде в интервью шведским СМИ по итогам её визита в Москву вызывают недоумение и демонстрируют ангажированные подходы. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, это негативно скажется на «резюме» итогов шведского председательства в этой организации. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, вызывает недоумение тот факт, что визит в Москву анонсировался Линде в первую очередь в её качестве действующего председателя ОБСЕ для обсуждения актуальных вопросов деятельности Организации с акцентом на подготовку СМИД в Стокгольме 2–3 декабря, но по факту в качестве основных тем переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым были обозначены совершенно иные вопросы — миграционный кризис на польско-белорусской границе и деятельность иноагентов в России.

Это не соответствует реальному содержанию встречи, в ходе которой основное внимание было уделено повестке дня ОБСЕ и урегулированию конфликтов на её пространстве. Налицо выпячивание ангажированных подходов главы внешнеполитического ведомства Швеции в ущерб добросовестному выполнению функций «честного брокера» в делах ОБСЕ, — говорится в сообщении.

Переговоры Лаврова с Линде прошли в Москве 19 ноября. После этой встречи глава МИД РФ отчитал журналиста за вопрос о действиях России для симпатии Запада. Он отметил, что этот вопрос неприличен, подрывает основы ОБСЕ и нехарактерен для менталитета таких нейтральных стран, как Швеция.