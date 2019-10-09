Журналисты уважаемого американского издания The New York Times совершили настоящий подвиг, раскрыв главную угрозу стабильности в Европе. Причём им удалось выведать секреты самого высокого уровня, пролить свет на тайны настолько засекреченные, что, боюсь, авторам расследования придётся теперь менять личность и переезжать из Нью-Йорка куда-нибудь в Вермонт. Но правда дороже!

История в том, что в NYT появилась статья «Представители органов безопасности говорят, что совершенно секретное российское подразделение стремится дестабилизировать Европу». В нём автор Майкл Швирц (надеюсь, это псевдоним) сообщает восхищённым читателям, что неназванные источники в четырёх западных спецслужбах рассказали ему о сверхсекретном подразделении Главного управления Генштаба (привычно — ГРУ), которое стоит за отравлением Скрипалей в Лондоне, а также за попытками совершить переворот в Черногории и дестабилизировать ситуацию с Молдавии. Они даже взломали серверы Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон, коварно вмешавшись таким образом в священный процесс выборов президента США.

Как сообщает журналист, воинская часть № 29155 находится в подчинении ГРУ и специализируется на подрывной деятельности и саботаже.

Их операции настолько секретны, что о существовании этого подразделения не знают даже в других отделах ГРУ, — рвёт правду-матку Швирц.

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Укомплектовано оно, конечно, ветеранами Афганистана, Чечни и участниками боевых действий на Украине. Судя по всему, только в ГРУ о них и не знают, учитывая, что ему об этом подразделении рассказывают источники в западных спецслужбах, блогеры и даже некий «отставной офицер ГРУ».

До сих пор американский автор своим расследованием даже провоцировал некоторую гордость за нашу Родину: ещё бы, отсюда, из войсковой части № 29155, Москва навязывает свою неумолимую волю всему остальному миру. Но вот потом становится обидно за бойцов невидимого фронта.

Хотя подразделение и является элитным, его бюджет представляется весьма скудным. Согласно российским данным, генерал Аверьянов живёт в ветхом доме советского времени неподалёку от расположения части. Он водит ВАЗ 21053 1996 года, седан-колымагу российского производства, — сообщает он и добавляет, что оперативники вынуждены вместе снимать дешёвое жильё во время своих спецопераций из экономии.

Видимо, не напрасно Вашингтон принял под сотню санкционных пакетов в отношении России: не всё медведю малина, приходится теперь нашим элитным бойцам кочевать по хостелам.

И самое прекрасное, ради чего, собственно, и создавался этот материал: «сотрудники разведки в четырёх западных странах говорят, что неясно, как часто подразделение мобилизуется, и предупреждают, что невозможно знать, когда и где будут действовать его боевики». Собственно, логично, ведь если даже в ГРУ не знают о своём подразделении, то как на можно предсказать его поведение. Верх коварства от русских!

Serguei Fomine/Global Look Press

На самом деле, приходится в очередной раз констатировать, что уровень западной прессы, когда она пишет о России, вызывает временами оторопь. Тот же авторитетный NYT уже второй раз за короткое время выступает с очень странными «расследованиями». Совсем недавно они пытались доказать, что Вадимом Соколовым, вроде как убившим чеченского беженца Зелимхана Хангошвили в Берлине, на самом деле был Владимир Степанов, бывший полицейский, отбывающий 24-летний срок за соучастие в убийстве, и с размаху сели в лужу, даже не обратив внимания, что на приведённых ими же фото просто-напросто разные люди.

В случае же с «секретной частью» тоже никакой загадки нет. Она вполне известна. Как сообщают коллеги по цеху, воинская часть ГРУ № 29155 раньше называлась 161-й Центр подготовки специалистов военной разведки, находится на Парковой улице в Москве, а руководит ей выпускник Военно-Дипломатической академии — упомянутый в материале NYT генерал Андрей Аверьянов. И, что характерно, никакого такого секрета в этом нет.

Но этому можно было бы удивляться, если бы перед редакцией действительно стояла задача поиска правды. Судя же по статье про секретных суперагентов из ГРУ, цель NYT состоит в поддержании у жителей США страха перед Россией, что особенно ценно для американских демократов в свете скорых выборов президента. Ведь если таинственные русские засекреченные убийцы в перерывах между вероломными убийствами и госпереворотами помогают Трампу, взламывая серверы его конкурентов, то понятно, что американский президент либо продался врагу, либо вообще марионетка в его руках.

Ну и кроме того, коль уж «невозможно знать, когда и где будут действовать боевики», то их в будущем их можно обвинять вообще в чём угодно, хоть в очередном акте массовой стрельбы, хоть в поражении демократов на выборах.