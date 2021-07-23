Американские военные получили корабль — «кирпич»

Военно-морские силы (ВМС) США получили необычное судно, которое по своей форме напоминает кирпич. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Отмечается , что APL 67 — это швартовая баржа, которая предназначена для временного размещения моряков. Например, если основное судно будет на ремонте. По своей сути корабль представляет собой плавучий отель, в котором есть всё необходимое для комфортного проживания. В этом случае американским ВМС нет необходимости искать несколько сотен номеров, чтобы разместить моряков.

Кроме того, корабль лишён двигателей и оружия, так как представляет собой мирное судно. В длину плавучая казарма превышает 267 метров, в ширину — более 20 метров. Высота судна приблизительно четыре этажа над водой. Всего на корабле могут разместиться 228 рядовых и 56 офицеров. Им будут предоставлены многочисленные комнаты отдыха, прачечные, парикмахерская, фитнес-центр и медицинские кабинеты.

На сегодняшний день APL 67 транспортируется из Паскагулы (Миссисипи) в Сан-Диего (Калифорния), откуда судно должно отправиться через Тихий океан в Йокосуку (Япония), где базируется седьмой флот. Отмечается, что у американской армии уже есть несколько подобных кораблей, которые уже действуют в различных регионах мира.

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