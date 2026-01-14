Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 10:51

Американская корпорация занялась производством боевых дронов для Украины

Конструктор Кузякин: IT-гигант из США начал тестировать боевые дроны на Украине

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Американская корпорация Qualcomm приступила к производству боевых беспилотников, предназначенных исключительно для применения Вооруженными силами Украины, сообщил ТАСС генеральный конструктор ЦКБР эксперт в области беспилотной авиации Дмитрий Кузякин. По его словам, новые беспилотные летательные аппараты уже проходят испытания в подразделениях украинских войск.

В отличие от, например, компании DJI, дроны которой используются обеими сторонами конфликта, Qualcomm однозначно выбрала сторону ВСУ и производит дроны исключительно под боевое применение вооруженными формированиями Украины, — заявил специалист.

Кузякин подчеркнул, что корпорация обладает значительными технологическими компетенциями в сфере машинного зрения, мобильных вычислений и средств связи. По его оценке, это позволяет создавать беспилотники с высоким уровнем автоматизации и развитой бортовой вычислительной архитектурой. Но в разработках используется сравнительно недорогая элементная база, применяемая в том числе в смартфонах.

В настоящее время линейка применяемых ВСУ беспилотников Qualcomm включает два типа аппаратов — квадрокоптер и беспилотник самолетного типа с увеличенной дальностью полета. Основной акцент в них сделан на оптическую систему привязки к местности с использованием набора цифровых камер, аналогичную применявшейся в марсианском дроне Ingenuity технологии.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия и Индия обсуждают перспективы размещения производства российских беспилотников на индийской территории. По его словам, партнер проявляет высокий интерес ко всем российским дронам, включая «Ланцеты».

