Американец взял «ковидный» кредит на развитие бизнеса и купил карту Pokémon

Винат Удомсин из штата Джорджия был обвинён в мошенничестве после того, как потратил большую часть кредита, выделенного на его бизнес для устранения последствий пандемии коронавируса, на карту Pokémon (от англ. Pocket Monster. — NEWS.ru). Об этом сообщается в материале New York Post. По данным издания, стоимость карты составляет $57 тысяч.

Как известно, Удомсин подал заявку в рамках программы поддержки малого бизнеса COVID-19 EIDL. По его словам, он является владельцем бизнеса с 2018 года с десятью сотрудниками и годовыми доходами в размере $235 тысяч. Прокуроры не указали, каким именно бизнесом он якобы владеет.

Мужчина запросил кредит для покрытия расходов, в том числе заработной платы сотрудников, производственных затрат, долгов и арендной платы. Ассоциация предоставила $85 тысяч, которые были доступны на банковском счету компании. Однако большая часть этих денег была использована для покупки карты Pokémon.

В материалах суда говорится, что Удомсин солгал о численности сотрудников и годовом валовом доходе, чтобы получить большую выплату. На настоящий момент ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до $250 тысяч.

EIDL (Economic Injury Disaster Loan) был введён в марте 2020 года в рамках закона США о помощи в связи с коронавирусом для предоставления «экстренной финансовой помощи миллионам, которые страдают от экономических последствий, вызванных пандемией COVID-19».

Ранее сообщалось о продаже самой дорогостоящей карточки по вселенной Pokémon. Она была продана на аукционе за $250 тысяч: столь высокая цена обусловлена редкостью коллекционного предмета, а также тем, что иллюстрацию к карточке рисовала создательница Пикачу, дизайнер Ацуко Нисида.