Американец услышал голоса в голове и заработал семь миллионов рублей

78-летний американец Нолан Стил из города Сайксвил, штат Мэриленд, услышал «тихий голос» в голове, который помог ему заработать семь миллионов рублей. Голос посоветовал ему купить лотерейный билет. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Я не знаю, откуда он взялся, но я счастлив, что послушал его. Я знал, что случится что-то хорошее, — признался Стил.

Дело в том, что пенсионер во время посещения продуктового магазина со своим другом внезапно услышал тихий голос в голове, который посоветовал ему купить билет моментальной лотереи. Стил пошёл на поводу у своего советчика и приобрёл счастливый билет: он оказался выигрышным и принёс 78-летнему пенсионеру целых $100 тысяч, что в российской валюте составляет примерно семь миллионов рублей.

Мужчина забрал приз и признался, что на эти деньги покрасит дом, а остаток отдаст жене, с которой они состоят в браке уже 43 года.

Ранее американец чуть не забыл забрать приз в $500 тысяч, который выиграл в лотерее.