Алжир закрыл воздушное пространство для военных самолётов Франции

Алжир закрыл воздушное пространство страны для военных самолётов ВВС Франции, которые осуществляют миссию у африканского побережья, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник. Ранее алжирский лидер Абдельмаджид Теббун объяснил решение отозвать посла Алжира из Парижа. По его словам, это было сделано из-за «безответственных» заявлений французского президента Эммануэля Макрона.

Власти Алжира считают , что преступления колониальной Франции в стране бесчисленны и соответствуют самым строгим определениям геноцида.

Ранее алжирский лидер Абдельмаджид Теббун объяснил решение отозвать посла Алжира из Парижа. По его словам, это было сделано из-за «безответственных» заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Он подчеркнул, что его страна «категорически не приемлет любое вмешательство в свои внутренние дела». По словам Теббуна, слова Макрона оскорбили память людей, погибших во времена колониального правления Франции в Алжире.

Макрон заявил, что «официальная история» Алжира якобы «полностью переписана». После этого посла Франции в Алжире вызвали в МИД, а глава алжирского диппредставительства в Париже был отозван для консультаций.

Алжир являлся колонией Франции свыше 130 лет. Начатая в 1954 году в Алжире война с Францией за независимость закончилась подписанием в 1962 году Эвианских соглашений о прекращении огня, а затем провозглашением независимости Алжира. Жертвами конфликта стали от 300 тысяч до миллиона человек.