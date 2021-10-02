Алжир отозвал посла из Франции из-за «безответственных» слов Макрона

Решение отозвать посла Алжира из Парижа было принято из-за «безответственных» заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил алжирский лидер Абдельмаджид Теббун, слова которого приводит РИА Новости.

Решение отозвать посла из Парижа принято после безответственных высказываний со стороны президента Франции, — сказал Теббун.

Он подчеркнул, что его страна «категорически не приемлет любое вмешательство в свои внутренние дела». По словам Теббуна, слова Макрона оскорбили память людей, погибших во времена колониального правления Франции в Алжире.

Ранее Макрон заявил, что «официальная история» Алжира якобы «полностью переписана». После этого посла Франции в Алжире вызвали в МИД, а глава алжирского диппредставительства в Париже был отозван для консультаций.

Алжир являлся колонией Франции свыше 130 лет. Начатая в 1954 году в Алжире война с Францией за независимость закончилась подписанием в 1962 году Эвианских соглашений о прекращении огня, а затем провозглашением независимости Алжира. Жертвами конфликта стали от 300 тысяч до миллиона человек.

Ранее сообщалось о том, что Молдавия отозвала посла в России Владимира Головатюка. По данным СМИ, он стал фигурантом сексуального скандала. Одна из сотрудниц посольства обвинила главу миссии в приставаниях. Внешнеполитическое ведомство Молдавии отказалось давать комментарии по этому поводу.