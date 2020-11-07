Алиев встретился с главами МИД и Минобороны Турции

https://static.news.ru/photo/0fd36b26-21c8-11eb-a852-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября принял министра обороны и главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара.

Пресс-служба Алиева проинформировала о встрече президента с турецкими министрами, однако не привела подробностей мероприятия. Содержание переговоров политиков обещают представить публике позже.

Алиев принял министров иностранных дел и национальной обороны Турции Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара, — сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

Ранее Алиев заявил, что азербайджанские Вооружённые силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, передавал NEWS.ru. 8 ноября навсегда войдёт в историю страны, отметил азербайджанский лидер. По его словам, Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путём «освободительной войны».

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.