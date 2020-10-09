Алиев в ближайшие минуты выступит с обращением к народу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит с обращением к народу.
По данным Азербайджанского Государственного телевизионного канала (АЗТВ), обращение состоится в ближайшие минуты.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване заявил, что Армения готова к возобновлению мирного процесса по Карабаху. По словам премьера, Ереван верен принципу мирного урегулирования карабахского конфликта и готов к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными накануне президентами и министрами иностранных дел стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, писал NEWS.ru.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
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