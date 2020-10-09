Алиев в ближайшие минуты выступит с обращением к народу

https://static.news.ru/photo/1a2f9728-0a32-11eb-936a-fa163e074e61_660.jpg Фото: armiya.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит с обращением к народу.

По данным Азербайджанского Государственного телевизионного канала (АЗТВ), обращение состоится в ближайшие минуты.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване заявил, что Армения готова к возобновлению мирного процесса по Карабаху. По словам премьера, Ереван верен принципу мирного урегулирования карабахского конфликта и готов к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными накануне президентами и министрами иностранных дел стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.