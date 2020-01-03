Нападение акулы стало смертельным для мужчины в Австралии. Животное укусило дайвера во время его подводного погружения около лодки. ЧП произошло около острова Калл (вблизи города Эсперанс).
На борту плавсредства также находилась женщина. Её доставили в больницу в шоковом состоянии. Поиски тела жертвы хищной рыбы продолжаются,
Ранее NEWS.ru сообщал, что 45-летняя туристка из Франции серьёзно пострадала в результате нападения акулы в Индийском океане. Инцидент произошёл у острова Праслен, который входит в Сейшельский архипелаг. Посол Франции Доминик Мас уточнил, что женщина перенесла операцию и её жизни ничего не угрожает.
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