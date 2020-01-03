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Комитет по вопросам безопасности и обороны парламента Ирака собирается обратиться к правительству страны с требованием подать жалобу на действия Соединённых Штатов в Совет Безопасности ООН из-за убийства 3 января в результате американского авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани, а также одного из иракских шиитских командиров Абу Махди аль-Мухандиса.

Потребуем от правительства Ирака подать жалобу в СБ ООН на Вашингтон, — цитирует телеканал Al Arabiya заявление представителя иракского парламентского комитета. Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса...