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В Бишкеке оцепили аэропорт из-за сообщений о бомбе в летящем из РФ лайнере

16:54, 09 марта 2022
В Бишкеке оцепили аэропорт из-за сообщений о бомбе в летящем из РФ лайнере Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Аэропорт Манас в Киргизии оцепили из-за того, что один из пассажиров рейса Санкт-Петербург — Бишкек заявил о заложенной бомбе на борту лайнера. По предварительным данным, это гражданин России, сообщает портал 24.kg.

Пассажир заявил экипажу самолёта о том, что выступает против военных действий на Украине. По его словам, у него в ручной клади находится боевой снаряд.

Экипаж доложил диспетчеру о ЧП на борту. В аэропорт прибыли дополнительные милицейские силы, сотрудники Государственного комитета национальной безопасности, а также снайперы с кинологами. 

Ранее МВД России заявило, что расположенные на Украине мошеннические кол-центры распространяют в Даркнете «заказы» на совершение терактов против РФ. Ведомство призывает россиян не позволять вовлечь себя в противоправную деятельность.

Ведомство призвало граждан не реагировать на подобные провокации и напомнило о том, что участие в террористической деятельности, хулиганство и другие противоправные деяния влекут за собой уголовную ответственность.

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