МВД предупредило о «заказах» на теракты в России

Расположенные на Украине мошеннические кол-центры распространяют в даркнете «заказы» на совершение терактов против России, сообщило МВД России. Ведомство призывает россиян не позволять вовлечь себя в противоправную деятельность.

Оперативники установили, что в размещённых материалах злоумышленники предлагали пользователям Сети за денежное вознаграждение совершать террористические акты, в том числе направленные против государственной власти Российской Федерации, а также другие преступления, — говорится в сообщении.

Полиция предполагает , что ранее кол-центры, которые совершают звонки гражданам РФ, ранее могли заниматься телефонным мошенничеством. Ведомство просит граждан не реагировать на подобные провокации и напоминает, что участие в террористической деятельности, хулиганство и другие противоправные деяния влекут за собой уголовную ответственность.

Минобороны России ранее сообщило, что для пресечения информационных атак против России будут нанеcены удары высокоточным оружием по технологическим объектам CБУ и 72-го главного центра ПCО (психологических спецопераций) в Киеве. Киевлян, живущих рядом с ретрансляционными узлами, попросили покинуть свои дома во избежание жертв.