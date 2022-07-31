Адвокат Саакашвили заявил об уходе экс-президента Грузии из политики

Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look

Адвокат Михаила Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что бывший президент Грузии уходит из политики. Политик намерен покинуть свою партию «Единое национальное движение», пишет РИА Новости.

Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо, — сказал адвокат Саакашвили.

По его словам, «политический ресурс» бывшего губернатора Одесской области, уже исчерпал сам себя. И главная задача политика на сегодня — следить за своим здоровьем и «спастись от опасности». Гелбахиани добавил, что Саакашвили «вообще уходит из грузинской политики», а не только из партии. Он пояснил, что Саакашвили «больше не интересна политика» и для него это — «вопрос жизни и смерти».

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем письме, которое он адресовал общественности, сообщил, что медики установили у него травму позвоночника и ему требуется хирургическое вмешательство. Обращение экс-лидера страны зачитала депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Екатерина Херхеулидзе.