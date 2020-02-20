Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Эрик Дюпон-Моретти заявил, что французское правительство должно положить конец пыткам журналиста.
Мы требуем от Франции предоставить ему политическое убежище на основании того факта, что это родина прав человека: часть структур WikilLeaks располагается во Франции, — заявил Эрик Дюпон-Моретти.
Он напомнил, что несовершеннолетний ребёнок журналиста вместе с матерью проживает во Франции, она является гражданином этой страны,
Суд Лондона в ближайшее время начнёт рассматривать дело об экстрадиции Ассанжа в США, где он обвиняется в преступлениях по раскрытию секретной информации. Основателю WikiLeaks грозит до 175 лет заключения.
NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп обещал Ассанжу помилование в 2017 году. В ответ журналист должен был заявить, что Россия не причастна к взлому данных Национального комитета Демократической партии. Об этом заявил адвокат Эдвард Фитцжеральд.
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