https://static.news.ru/photo/fa310f82-5358-11ea-b717-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Ассанж Фото: Joel Goodman/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Адвокат Эдвард Фитцжеральд сообщил о том, что в 2017 году президент США Дональд Трамп пообещал Джулиану Ассанжу помилование за снятие подозрений с России в отношении взлома данных Национального комитета Демократической партии. Об этом сообщила газета The Guardian.

Защитник Ассанжа заявил, что предложение от президента США было доставлено тогда действующим конгрессменом-республиканцем Дейной Рорабейкером.

Мистер Рорабейкер собирался встретиться с мистером Ассанжем и сказать, согласно инструкции президента, что ему (Ассанжу. —NEWS.ru ) предлагают помилование или какой-нибудь иной выход, если мистер Ассанж <...> скажет, что Россия не имеет никакого отношения к утечкам из Национального комитета Демократической партии, — приводит сообщение The Guardian.

Взлом данных Национального комитета Демократической партии произошёл во время предвыборной кампании 2016 года в США. Портал Wikileaks, основатель которого Джулиан Ассанж, опубликовал многочисленные данные и электронные письма из системы Демократической партии США. Демократы уверены, что взлом существенно повлиял на результаты выборов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США пройдут в два этапа. Первый этап слушаний начнётся 24 февраля, а второй — 18 мая.