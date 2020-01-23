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Слушания в Вестминстерском магистратском суде Лондона по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты будут разделены на две части, вторая из которых отложена до мая.

Судья Ванесса Барайтцер, которая ведёт процесс, удовлетворила ходатайство стороны защиты и юристов, представляющих интересы США. Первый этап слушаний начнётся 24 февраля и будет длиться неделю. 18 мая начнётся вторая часть слушаний, которая займёт три недели, уточняет Reuters.

Как писал NEWS.ru, адвокат австралийца Гарет Пирс заявила, что Ассанж не получает времени, необходимого для обсуждения с защитой борьбы против выдачи его Вашингтону. Представляющая интересы властей Штатов юрист Клэр Доббин также настаивала на том, что её команде требуется больше времени для подготовки к слушаниям и сбора доказательств.