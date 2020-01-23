Слушания в Вестминстерском магистратском суде Лондона по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты будут разделены на две части, вторая из которых отложена до мая.
Судья Ванесса Барайтцер, которая ведёт процесс, удовлетворила ходатайство стороны защиты и юристов, представляющих интересы США. Первый этап слушаний начнётся 24 февраля и будет длиться неделю. 18 мая начнётся вторая часть слушаний, которая займёт три недели,
Как писал NEWS.ru, адвокат австралийца Гарет Пирс заявила, что Ассанж не получает времени, необходимого для обсуждения с защитой борьбы против выдачи его Вашингтону. Представляющая интересы властей Штатов юрист Клэр Доббин также настаивала на том, что её команде требуется больше времени для подготовки к слушаниям и сбора доказательств.
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