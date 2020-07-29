Абхазия создала посольство в Сирии

https://static.news.ru/photo/a9220862-d1c5-11ea-be0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mfaapsny.org

Частично признанное государство Абхазия учредило посольство в Сирии. Посол страны Баграта Хутаба вручил верительные грамоты президенту принимающей стороны Башар Асаду.

Об этом сообщается на сайте абхазского МИД.

Сирийский лидер выразил слова почтения своему коллеге из Абхазии Аслану Бжания, а также пожелал народу страны процветания и мира. Посол, в свою очередь, передал от имени президента приветствия и отметил, что открытие посольства является важным шагом в развитии межгосударственных отношений.

Также они обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в сферах туризма, культуры, спорта и экономики. На встрече присутствовали глава МИД САР Валид аль-Муаллем, министр по делам президента страны Мансур Аззам и советник посольства Абхазии Джанбо Агрба.

Сирия признала независимость Абхазии в 2018 году. Также суверенитет государства признали в Венесуэле, Никарагуа, России и островном государстве Науру.

Ранее NEWS.ru писал, что поэтапное открытие границы между Россией и Абхазией начнётся, как ожидается, с 1 августа.