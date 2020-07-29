Абхазия создала посольство в Сирии

Частично признанное государство Абхазия учредило посольство в Сирии. Посол страны Баграта Хутаба вручил верительные грамоты президенту принимающей стороны Башар Асаду.
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Сирийский лидер выразил слова почтения своему коллеге из Абхазии Аслану Бжания, а также пожелал народу страны процветания и мира. Посол, в свою очередь, передал от имени президента приветствия и отметил, что открытие посольства является важным шагом в развитии межгосударственных отношений.
Также они обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в сферах туризма, культуры, спорта и экономики. На встрече присутствовали глава МИД САР Валид аль-Муаллем, министр по делам президента страны Мансур Аззам и советник посольства Абхазии Джанбо Агрба.
Сирия признала независимость Абхазии в 2018 году. Также суверенитет государства признали в Венесуэле, Никарагуа, России и островном государстве Науру.
Ранее NEWS.ru писал, что поэтапное открытие границы между Россией и Абхазией начнётся, как ожидается, с 1 августа.
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