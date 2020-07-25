Поэтапное открытие границы между РФ и Абхазией ожидается с 1 августа

Поэтапное открытие границы между Россией и Абхазией начнётся, как ожидается, с 1 августа.
Вопрос <…> будет рассматриваться на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, которое состоится 28 июля, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.
Также источник в администрации президента Абхазии отметил, что в настоящее время в республике находится комиссия Роспотребнадзора. Результаты её работы будут направлены оперштабу.
Отмечается, что в Абхазии не исключают, что одним из условий для въезда на территорию страны должно быть наличие справки об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного не позднее 72 часов до въезда в республику.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что правительство страны не исключает вероятности повторного закрытия границ из-за распространения коронавирусной инфекции.
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