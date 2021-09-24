«А теперь взгляните на Байдена»: британцы оценили отдых Путина в Сибири

Читатели газеты Daily Mail продолжают бурно обсуждать отдых российского президента Владимира Путина в Сибири. Газета разместила публикацию о том, как российский лидер провёл в компании министра обороны Сергея Шойгу время в тайге.

В отпуск Путин отправился в начале сентября. На кадрах запечатлено, как президент РФ рыбачит, сплавляется по реке на катере и ночует в палатке.

«Так и должен выглядеть сильный лидер», — пишет один из читателей британской газеты. «Мужчина, который контролирует границы своей страны», — добавляет другой. «А теперь взгляните на Байдена», — вторит соотечественникам ещё один комментатор. «Байден не может даже по лестнице подняться, не спотыкаясь», — смеются в ответ ему другие пользователи.

Кое-кто из пользователей даже предложил сравнить Путина с «рыжим мальчиком», вероятно, имея в виду бывшего президента США Дональда Трампа. Некоторые британцы сравнили Путина с Борисом Джонсоном. «Кто более мужественный: он или Борис?» — вопрошают комментаторы. И приходят к выводу: «Путин должен помочь Борису, который, кажется, не знает, как руководить государством».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как охраняют Владимира Путина во время отдыха в тайге. По его словам, даже там, в условиях дикой природы, безопасность главы государства обеспечивается должном образом.