56 стран потребовали расследовать отравление Навального

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56 стран-участниц конвенции о запрещении химического оружия осудили отравление политика Алексея Навального, которое произошло на территории России 20 августа. Они призвали российские власти раскрыть обстоятельства произошедшего, чтобы помочь расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Мы полностью уверены в выводе независимого эксперта ОЗХО о том, что господин Навальный подвергся воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Мы с обеспокоенностью отмечаем, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» также использовался при нападении в Соединённом Королевстве в 2018 году. Это вещество служит только для использования в качестве химического оружия, — говорится в совместном заявлении, размещённом на сайте ОЗХО.

Там отмечается, что любое отравление человека нервно-паралитическим веществом считается применением химического оружия, что неприемлемо. При этом российские власти не предоставили никакой информации о полученных сведениях по этому делу.

Великобритания считает, что для отравления Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме причастности и ответственности России за это ужасное нападение, — заявила в ходе заседания организации сотрудник британского министерства обороны Аннабель Голди, слова которой приводятся в Twitter делегации страны в ОЗХО.

Baroness Goldie to #CSP25 : The UK considers that there is no plausible explanation for Mr Navalnyâs poisoning other than Russian involvement and responsibility for this appalling attack. We call on the Russian Federation to fully declare its Novichok programme to the OPCW. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) November 30, 2020

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он остаётся в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.

Немецкие врачи определили, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Как сообщал NEWS.ru, ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления Навального. До этого в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы.