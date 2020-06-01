123 тысячи человек заразились коронавирусом за сутки в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса. За последние сутки в мире было подтверждено 122 917 случаев заболевания COVID-19.
За этот период умерли 4 тысячи инфицированных,
Всего заразились 6 057 853 человека. Жертвами вируса стали 317 166 пациентов.
Больше всего заражений зафиксировано в регионе Северной и Южной Америки. Европа находится на втором месте, Восточно-Средиземноморский регион — на третьем.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что властям России удалось сдержать рост распространения коронавируса. По его словам, обстановка в стране постепенно стабилизируется.
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