https://static.news.ru/photo/5ecd2e6a-4d93-11ea-8a64-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://gerontology.wikia.org//Global Look Press

Японский долгожитель Титэцу Ватанабэ официально признан старейшим мужчиной планеты. Книга рекордов Гиннесса вручила сертификат 112-летнему жителю префектуры Ниигата.

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в семье фермеров. Окончил сельскохозяйственную академию, до окончания Второй мировой войны работал на оккупированном острове Тайвань в компании по производству сахара.

По информации ТАСС, мужчина оказался старейшим на Земле после смерти 113-летнего Масадзо Нонака в январе 2019 года, но сотрудникам Книги рекордов потребовалось время для подтверждения возраста Ватанабэ.

Старейшая женщина планеты тоже живёт в Японии — это 116-летняя Канэ Танака из префектуры Фукуока. Всего в стране более 70 тысяч жителей в возрасте старше 100 лет.

Как писал NEWS.ru, австралийские учёные выяснили, что естественная продолжительность жизни человека — 38 лет. Люди преодолели природный барьер благодаря медицине, успехам в сельском хозяйстве, созданию комфортных условий для жизни.