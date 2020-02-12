Японский долгожитель Титэцу Ватанабэ официально признан старейшим мужчиной планеты. Книга рекордов Гиннесса вручила сертификат 112-летнему жителю префектуры Ниигата.
Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в семье фермеров. Окончил сельскохозяйственную академию, до окончания Второй мировой войны работал на оккупированном острове Тайвань в компании по производству сахара.
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Старейшая женщина планеты тоже живёт в Японии — это 116-летняя Канэ Танака из префектуры Фукуока. Всего в стране более 70 тысяч жителей в возрасте старше 100 лет.
Как писал NEWS.ru, австралийские учёные выяснили, что естественная продолжительность жизни человека — 38 лет. Люди преодолели природный барьер благодаря медицине, успехам в сельском хозяйстве, созданию комфортных условий для жизни.
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