ЗРК С-500 «Прометей» может защищать Землю от метеоритов

https://static.news.ru/photo/cebbe7e6-c1ee-11ea-9c56-fa163e074e61_660.jpg ЗРК С-500 «Прометей» Фото: Тoparmy/youtube.com

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» станет первым поколением систем противокосмической обороны.

Немецкое издание Focus со ссылкой на начальника ВКС РФ генерал-полковника Сергея Суровикина сообщает, что система ПВО опережает западные аналоги на 15–20 лет и может стать первым поколением систем противокосмической обороны.

Дальность поражения комплекса составляет 600 километров, что заставляет предположить, что его можно будет использовать даже для защиты от метеоритов и других небесных тел, — пишет издание.

Кроме того, приводятся слова директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко о том, что «Прометей» может уничтожить любую цель в ближнем космосе и атмосфере и при этом оперативно перебрасывается на любое направление. Отмечается, что для С-500 лёгкой целью будут даже самолёты-невидимки.

Как ранее писал NEWS.ru, китайское издание Sina заявило, что комплексы «Прометей» являются самым передовым российским оружием и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности. По данным журнала, С-500 способны сбить любые воздушные цели, включая метеориты.

Производство С-500 началось в июне. Как рассказал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, Россия пока не будет продавать эти комплексы «ни за какие деньги», они строятся в первую очередь для российской армии.