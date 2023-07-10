ВСУ получили дальнобойные советские ракеты с новыми «мозгами» ТАСС: модернизированные на Украине ракеты С-200 могут поражать цель на расстоянии до 600 км

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины начали использовать обновленные ракеты ЗРК С-200, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в области воздушно-космической обороны. Снаряд с новой электроникой способен поражать объекты на расстоянии до 600 километров.

Зенитные ракетные комплексы С-200 были разработаны еще в Советском Союзе в 1967 году. Украина сняла их с вооружения десять лет назад, однако на складах ВСУ до сих пор хранились ракеты к этим системам. В процессе обновления, как рассказал источник агентства, боеприпасы оснастили новыми «мозгами».

Теоретически использование модернизированных ракет ЗРК С-200 для нанесения ударов по наземным целям возможно на дальность до 600 километров, — рассказал он.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков объяснил, как российские войска могут справиться с украинскими ракетами для комплексов С-200. Аналитик уверен, что системы «Тор» и «Бук» способны решить задачу за счет мощности собственного боеприпаса и малого времени реакции.

В то же время С-300 и С-400, по его мнению, будут менее эффективны в данной конкретной ситуации, так как обновленный украинский снаряд удастся обнаружить только на расстоянии порядка 20 километров.