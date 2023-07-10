Леонков назвал два ЗРК, способных справиться с украинскими ракетами С-200 Военный эксперт Леонков: ЗРК «Тор» и «Бук» наиболее эффективны против украинских ракет С-200

Фото: МО РФ

ЗРК «Тор»

Российские военные могут задействовать системы ПВО, сочетающие мощность и малое время реакции, при перехвате украинских ракет для зенитного ракетного комплекса С-200, сообщил в комментарии для РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, речь идет о ЗРК «Тор» и «Бук», способных поражать высокоскоростные цели.

Он напомнил, что модернизированные на Украине снаряды для С-200 способны лететь на малой высоте. При этом ВСУ применяют ракеты после того, как проверят потенциальный маршрут при помощи беспилотников.

Маршруты уже проверены, ракета летит на малой высоте с гораздо большей скоростью, чем дрон, как цель она сложнее. Выигрывают только те системы ПВО, у которых время реакции самое короткое, а боевая часть помощнее – то есть, это ЗРК типа «Тор» и «Бук», — рассказал Леонков.

В то же время, как подчеркнул аналитик, применение систем С-300 и С-400 в такой ситуации будет неуместным — обновленную ракету С-200 удастся обнаружить только на расстоянии порядка 20 километров.

Леонков воздержался от оценки объемов оставшихся в распоряжении ВСУ боеприпасов для С-200, однако не исключил, что над усовершенствованием ракеты могли работать западные специалисты.

Ранее стало известно о решении Вашингтона снабжать ВСУ кассетными боеприпасами. Их особенность заключается в возможности наносить ущерб по площади за счет сброса нескольких десятков мелких боезарядов во время полета.