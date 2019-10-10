https://static.news.ru/photo/29852cbc-eb37-11e9-9ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Универсальный комплекс управления ЗРК С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» поступил на вооружение в войска ПВО Западного военного округа.

Он предназначен для обороны важнейших объектов государства и ВС от ударов современных самолётов и боевых машин будущих поколений, крылатых и баллистических ракет и других средств нападения с воздуха. Комплекс способен выполнять свои задачи в условиях воздействия активных и пассивных помех.

Система обнаружения и ведения комплекса даёт возможность определять дополнительные лётные параметры целей в расширенных диапазонах высот и дальностей с использованием системы «свой-чужой», рассказали « Интерфаксу » в пресс-службе округа.

На боевое дежурство комплекс заступит в конце октября.

Ранее News.ru писал, что небо над Крымом и югом России будут охранять радиолокационные станции (РЛС) «Ниобий-СВ», отличающиеся повышенной мощностью и дальностью действия. Первая партия радаров поступит в Южный военный округ до конца 2019 года.