Войска НАТО будут беспомощными перед российскими ракетами

https://static.news.ru/photo/52bc95e6-9b96-11eb-9a29-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

У НАТО нет шансов справиться с российскими ракетно-артиллерийскими комплексами. Об этом написало американское издание The American Conservative.

Эксперты издания сообщили, что войска Альянса в Европе слабы. Кроме того, они объяснили, что у НАТО нет шансов справиться с российскими ракетно-артиллерийскими подразделениями БМ-30 «Смерч». По мнению специалистов, несколько залпов, выпущенных из пяти таких систем, опустошат территорию размером с Центральный парк Нью-Йорка в считаные минуты, сообщает «Экономика сегодня».

Отмечается, что Вашингтону нельзя недооценивать российскую армию. Она оснащена современным вооружением и имеет богатый опыт участия в реальных военных операциях. Многие американские военные чиновники в частном порядке говорили, что даже такие боевые самолёты, как F-22, F-35 и B-2, рискуют быть уничтоженными, если столкнутся с российской системой ЗРК С-500.

Ранее РФ и США впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) передали друг другу данные о количестве ракет и ядерных боеголовок. Согласно новой информации по состоянию на 1 марта 2021-го, Кремль развернул 517 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), МБР на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиках (в сентябре было 510), у США — 651 (675). У РФ на этих носителях располагались 1456 боеголовок (1447 в сентябре), у США — 1357 (1457).

Ранее NEWS.ru сообщал, что США провалили испытания гиперзвукового оружия, заявили представители ВВС США. Учения прошли 5 апреля. Специалисты тестировали ракету AGM-183A. Манёвры состоялись над морским хребтом Пойнт-Мугу у берегов штата Калифорния.