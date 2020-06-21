Военный эксперт рассказал, чем грозит Украине удар по Новороссийску

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База российского флота в Новороссийске надёжно прикрыта средствами ПВО и авиацией, попытки нанести удар по ней приведут Украину к геополитической катастрофе.

Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил военный эксперт, главред издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее специалист в той же области из Украины Михаил Жирохов заявил, что новая противокорабельная ракета (ПКР) Р-360 комплекса «Нептун» при размещении на берегу Азовского моря может достать до кораблей в Новороссийске.

Коротченко отметил, что любые атакующие цели гарантировано будут уничтожены ещё на этапе входа в воздушное пространство РФ. Он добавил, что с практической точки зрения удар Киева по базе ВМФ РФ будет означать конец украинской государственности. Эксперт также подчеркнул, что у Украины нет прошедшей весь комплекс испытания активной радиолокационного головки самонаведения для ПКР комплекса «Нептун», также у неё нет специализированного радиовысотометра.

А учитывая, что прежде украинская промышленность никогда не проектировала и не разрабатывала изделия такого класса, в перспективе ближайших 10-15 лет решить данную задачу украинскому военно-промышленному комплексу не под силу, — резюмировал Коротченко.

Ранее NEWS.ru приводил мнение военного эксперта Владислава Шурыгина, который заявил, что США рассматривают возможность атаки крылатыми ракетами со стороны Арктики как оптимальное направление для удара по России. По словам специалиста, Вашингтон отрабатывает такую возможность последние 70 лет. Эксперт уточнил, что у Москвы есть ресурсы для адекватного ответа на такую атаку.