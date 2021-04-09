Три атомных подлодки РФ назвали «шикарной добычей» для США

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Участие в экспедиции «Умка-21» в одном районе планеты сразу трёх атомных субмарин ВМФ РФ даёт шанс ВМС США на «шикарную добычу», уверен военный эксперт Максим Климов. По его словам, рядом с кораблями дежурила и американская подлодка, в боевых способная уничтожить сразу три атомохода РФ.

Аналитик считает, что всему виной отсутствие у подлодок РФ, включая крейсер «Князь Владимир» проекта 955А (09552) «Борей-А», эффективных средств противоторпедной защиты, говорится в материале «Военно-промышленного курьера».

У нас нет технических проблем иметь достойное подводное оружие и средства противодействия ему, но у нас есть крайне серьёзные организационные проблемы, — добавил Климов.

В конце марта, впервые в истории ВМФ РФ, сразу три атомных подводных лодки всплыли из-подо льда в Арктике. Важнейшее событие произошло в рамках экспедиции «Умка-21». Атомоходы всплыли в ограниченном районе радиусом 300 метров. Толщина льда составляла полтора метра.

Ранее NEWS.ru писал, что в России на полтора года сократят срок строительства атомных подводных лодок благодаря блочно-модульному методу. Новая технология разработана «Севмашем» совместно с Центральными конструкторскими бюро «Малахит» и «Рубин», а также с Центром технологий судостроения и судоремонта.

Сейчас на «Севмаше» строятся две серии АПЛ четвёртого поколения: стратегические «Бореи» проекта 955 и многоцелевые «Ясени» проекта 885. В России только этот завод строит атомные подлодки четвёртого поколения.