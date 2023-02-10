Военный эксперт объяснил, почему Зеленский не требует боевые вертолеты НАТО Военный эксперт Суконкин: через месяц Запад может объявить о передаче Киеву боевых вертолетов НАТО

Фото: U.S. Army

Президент Украины Владимир Зеленский не требует у Запада боевые вертолеты НАТО по двум причинам: либо советской техники пока хватает, либо потери ВСУ слишком высокие, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он добавил, что количество подобной техники на Западе строго сбалансировано и отправка даже 50 машин Киеву нарушит логистику.

Зеленский не требует боевые вертолеты производства стран НАТО по двум причинам: либо советских Ми-8 или Ми-24 хватает, либо потери ВСУ настолько большие, что этим обезьянам дорогую технику поставлять никто не будет. Кроме того, в Европе нормальная капиталистическая экономика, заказы на вертолеты могут быть расписаны на 10 лет вперед. Кроме того, передача даже 50 машин нарушит логистику, в ЕС все подсчитано, сколько им нужно вертолетов разных типов, — рассказал Суконкин.

При этом он не исключил, что Зеленский и Запад пока не спешат официально объявлять о массовых поставках «Апачей», «Кобр», «Чинуков» и других вертолетов, так как украинские пилоты только начали обучение.

Речь идет о длительной подготовке. Пересесть с Ми-24 на Aн-64 Apache — как заново ходить учиться. Там все по-другому, намного сложнее, чем в танках. В любом вертолете во время взлета, посадки, движения и атаки нужно ориентироваться на разные группы приборов. Не исключено, что ВСУ уже начали готовить своих пилотов. Если это так, то примерно через месяц они могут объявить о поставках, — отметил Суконкин.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что дал предварительное согласие на поставку истребителей F-16 Украине. Он подчеркнул, что у государства нет никаких табу и по запросу Киева власти могут отправить в том числе и авиацию. Возможность отправки реактивных истребителей на Украину также рассматривает ряд других европейских стран.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что в Европе «взяли в работу» вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16. Информация содержится в опубликованном дипломатом диалоге с неназванным «европейским коллегой», который сообщил главе украинского МИД о начале проработки вопроса по истребителям.