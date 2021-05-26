Военный эксперт: ОАК разрабатывает новый истребитель для продажи за рубеж

https://static.news.ru/photo/6b868700-be2b-11eb-a983-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский в беседе с NEWS.ru признался, что давно знает о ведущейся в России разработке однодвигательного истребителя пятого поколения. По словам эксперта, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) выступила с инициативой разработки, рассчитывая на экспортный потенциал самолёта.

Этот самолёт в основном рассчитан на экспорт. Это инициативная разработка ОАК. Она планирует самолёт создавать не за счёт государства, а за счёт корпорации. Возможно, разработкой заинтересуются и наши Вооружённые силы, но пока такого заказа нет, — сообщил Мураховский.

Полковник запаса отметил, что главным преимуществом разрабатываемого истребителя будет дешевизна. Мураховский указал, что существующие сейчас истребители пятого поколения — российский Су-57, американские F-22, F-35 и другие — «чудовищны дороги», а потому не по карману развивающимся странам.

Современного однодвигательного истребителя, лёгкого, простого в управлении, обучении и эффективного в применении в России нет, — констатировал эксперт.

Мураховский напомнил, что, как правило, современные самолёты последних поколений многофункциональны. Они оснащены самой современной радиоэлектроникой и способны выполнять множество задач, но это лишь увеличивает их цену.

В итоге с точки зрения ВВС стран третьего мира им такая функциональность не нужна. Им нужен эффективный, но дешёвый самолёт, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что при разработке первого в России однодвигательного истребителя пятого поколения будут применяться стелс-технологии и активно использоваться наработки по Су-57. Максимальная скорость полёта самолёта по замыслу конструкторов превысит две скорости звука. Ожидается, что машина получит возможность укороченного взлёта за счёт отклоняемого вектора тяги двигателя и режимы сверхманёвренности.