Стало известно о разработке в России новейшего стелс-истребителя

https://static.news.ru/photo/8d46f57c-bde1-11eb-9037-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Сухой» по своей инициативе начала работы по созданию тактического однодвигательного истребителя пятого поколения. Источник в авиастроительной отрасли России рассказал об этом РИА Новости.

По данным собеседника агентства, при разработке боевой машины будут применяться стелс-технологии и активно использоваться наработки по Су-57.

При создании самолёта планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель «изделие 30», радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения, — поделился источник.

Новый истребитель должен иметь показатель тяговооружённости (соотношение тяги двигателя и его массы) не менее 1 и нормальную взлётную массу не более 18 тонн. Максимальная скорость полёта по замыслу конструкторов превысит две скорости звука. Ожидается, что самолёт получит возможность укороченного взлёта за счёт отклоняемого вектора тяги двигателя и режимы сверхманёвренности.

В настоящее время все российские истребители оснащены двумя двигателями.

Ранее китайские военные эксперты заявили, что Россия собирается нарушить негласный закон, согласно которому новейшее вооружение не поставляется за рубеж (например, на внешних рынках не найти американский и китайский истребители пятого поколения F-22 и J-20). В КНР считают, что РФ будет продвигать за рубежом свой самолёт Су-57.