Sohu: РФ пошатнёт позиции F-35, нарушив негласное правило на рынке оружия

https://static.news.ru/photo/5c0d5db2-96f8-11eb-a5de-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высококлассное современное вооружение, как правило, не поставляется за рубеж. Например, американский и китайский истребители пятого поколения F-22 и J-20 соответственно невозможно найти на внешних рынках. Но РФ собирается нарушить негласный закон, считают китайские военные эксперты.

По их словам, Москва готова продвигать за границей истребитель пятого поколения Су-57, получивший в НАТО индекс Felon («Преступник»). Аналитики считают, что продажи авиационного комплекса российского производства ударят по позициям американского истребителя пятого поколения F-35, также экспортируемого Белым домом, пишет издание Sohu.

Авторы материала добавили, что РФ не откажется и от контактов с иностранными партнёрами по новейшему танку четвёртого поколения Т-14 «Армата», несмотря на попытки западных СМИ принизить достоинства машины.

Эксперты считают, что Кремль стремится не только компенсировать высокие финансовые издержки на создание вооружения, но и потеснить США на глобальном рынке военных технологий, а Су-57 как раз является хорошей альтернативой для государств, нуждающихся в истребителях пятого поколения.

В свою очередь США готовы потратить колоссальные деньги, чтобы догнать конкурентов — РФ и Китай — в сфере гиперзвукового оружия, заявил журналист Дэйв Макичук. В 2017-м Пекин продемонстрировал первые снимки испытаний собственных глиссадных аппаратов, а в 2018-м лидер РФ Владимир Путин рассказал о линейке гиперзвукового оружия, создаваемого в РФ. По мнению Макичука, Пентагон оказался в тупике — ответить КНР и РФ необходимо, однако эффективность гиперзвуковых крылатых ракет (КР) в Белом доме ставят под сомнение, из-за чего миллиарды долларов могут быть выброшены на ветер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ходе испытаний в акватории Японского моря фрегат «Маршал Шапошников» впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели. По информации Минобороны РФ, в расчётное время снаряд поразил цель на полигоне в районе мыса Сюркум, при этом дальность стрельбы превысила 1000 км. Кроме того, «Маршал Шапошников» вёл огонь из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.