Военные впервые использовали «Тосочку» на учениях «Кавказ-2020»

https://static.news.ru/photo/4cf64224-ff29-11ea-ae95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Тяжёлая огнемётная система «Тосочка» шквальным огнём уничтожила выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника в рамках основного этапа военных учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр.

Как сообщает Минобороны РФ, это был первый случай применения ТОС-2 «Тосочка» в ходе текущих учений. В ведомстве рассказали, что огонь неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3 нанёс выдвигающемуся противнику значительный урон.

Кроме того, сводный огнемётный батальон Южного военного округа в составе девяти ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожил мотопехотный батальон условного противника.

«Тосочка» представляет собой развитие идей, реализованных при создании «Солнцепёка». ТОС-2 превосходит предшественника по тактико-техническим характеристикам. В отличие от «Солнцепёка» она выполнена на базе автомобиля «Урал» и потому отличается повышенной проходимостью. Процессы прицеливания и управления огнём в «Тосочке» полностью автоматизированы. Система не нуждается в помощи транспортно-заряжающей машины, так как на ней смонтирован собственный кран-манипулятор. Также «Тосочка» оборудована системой радиоэлектронной защиты.

Ранее в рамках учений «Кавказ-2020» российские морпехи отработали высадку на берег под прикрытием флота и авиации, передавал NEWS.ru.