https://static.news.ru/photo/007ef93e-cee9-11e9-9b2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Специалисты радиоэлектронной борьбы на полигонах в Свердловской и Челябинской областях в ходе учений создали невидимый купол для защиты от беспилотников и радиоуправляемых взрывных устройств. Военным удалось полностью подавить сотовую связь и каналы использования спутниковой геолокации.

Военнослужащие отработали блокирование частот, которые обычно используются для управления разведывательными и боевыми аппаратами, — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В учениях были задействованы около 500 военнослужащих и 100 единиц техники.

Как писал News.ru, вооружённые силы ФРГ закупают пять систем наземного базирования для укрепления защиты от беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время Германия располагает лишь одной стационарной системой по распознаванию потенциальной угрозы от БПЛА, а также двумя мобильными. Задача этих систем — защищать население и жизненно важную инфраструктуру от нападений с воздуха.