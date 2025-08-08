Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 15:26

Военэксперт назвал значимую проблему ИИ в военном деле

Военэксперт Дандыкин назвал проблемой управляющий дронами ИИ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Рой дронов под управлением искусственного интеллекта — это большая проблема для военных, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, эта перспективная концепция вызывает большую тревогу.

Насчет концепции роя дронов под управлением искусственного интеллекта — это как раз проблема и серьезный вопрос, потому что ИИ захватывает господство постепенно. И это очень тревожно. Конечно, ИИ не может заменить человека во всем, но он уже и тексты пишет, и песни сочиняет, так что вопрос плагиата уже под сомнением. А если станет еще и воевать, то будет совсем грустно, — заявил Дандыкин.

Фактически то, о чем писали фантасты лет 50 назад — о дронах воздушных, наземных и морских, — это уже реальность, добавил эксперт. И то, что писалось в фантастике и снималось в фильмах насчет дальнейшего развития ИИ, вызывает большие опасения. Поэтому, полагает Дандыкин, полностью отдавать контроль ИИ над дронами нельзя.

Ранее в Тихом океане появилось первое в мире государство, полностью управляемое искусственным интеллектом. Как сообщают создатели проекта Sensay Island, остров Исландия-9 стал уникальной площадкой для испытания автономной системы управления AEGIS, разработанной международной командой специалистов.

искусственный интеллект
БПЛА
дроны
беспилотники
Михаил Розен
М. Розен
Павел Воробьев
П. Воробьев
