ВМС США испытали в Аденском заливе противолодочное лазерное оружие

Фото: US Navy/via Global Look Press

Два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями. Об этом сообщили в Минобороны, добавив, что все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передаёт РИА Новости.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей. Продолжительность полёта составила около девяти часов, — сообщили агентству в...