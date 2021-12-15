ВМС США испытали в Аденском заливе противолодочное лазерное оружие
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
19:16, 15 декабря 2021
Десантный транспорт-док Военно-морских сил США USS PortlandФото: US Navy/via Global Look Press
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Корабль ВМС США Portland провёл испытание лазерного оружия, выстрелив из демонстрационной системы в Аденском заливе. В результате была успешно поражена учебная цель на неподвижной поверхности, сообщила пресс-служба 5-го флота ВМС США. Такую систему можно использовать для противодействия катерам-беспилотникам с бомбами, которые используют в Красном море йеменские хуситы.
Во время демонстрации лазерной системы (LWSD) Mark 2 MOD 0, Portland успешно поразил статическую наземную учебную цель. Portland ранее тестировал LWSD в мае 2020 года, когда он успешно нейтрализован небольшой беспилотный летательный аппарат во время учений в Тихом океане, - говорится в сообщении.
Отмечается, что LWSD считается следующим поколением системы лазерного оружия (LaWS), которая находится на базе десантного транспорта-дока USS Ponce. Такое оружие позволит поражать беспилотники, малые корабли, ракеты и артиллерийские боеприпасы.
Ранее в Турции прошли испытания первого в мире беспилотного летательного аппарата Eren, оснащённого лазерным оружием. Дрон успешно провёл выстрелы с дистанции 500, 300 и 100 метров. Беспилотник можно использовать, в частности, для уничтожения взрывных устройств.