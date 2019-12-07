Тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат Akinci, оснащённый украинскими двигателями АИ-450, впервые поднялся в воздух.
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Akinci создаётся турецкой компанией Baykar Defence и украинским предприятием «Ивченко-Прогресс». Аппарат весит 4,5 тонны и способен переносить нагрузку массой около 1,5 тонны. Беспилотник получил два модифицированных турбовальных двигателя АИ-450.
Ранее News.ru писал, что дроны-киллеры для охоты на другие беспилотники создали в России. По словам директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктора Кладова, помимо средств радиолокационной борьбы, существуют активные БПЛА, которые отслеживают беспилотник-нарушитель, догоняют его и обезвоживают, накинув на него сеть. Также он добавил, что концерн «Калашников» производит специальные ружья для борьбы с дронами, действующие на расстоянии до полутора километров. Испускаемый ими электромагнитный импульс подавляет электронику беспилотника.
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