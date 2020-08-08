В США ввели в строй новый корабль ВМС «Сент-Луис»

https://static.news.ru/photo/44ed5df8-d9b1-11ea-8f02-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/USNavy

Новый американский корабль прибрежной зоны «Сент-Луис» (USS St. Louis ) введён в строй. Торжественная церемония состоялась на базе ВМС США Мэйпорт во Флориде.

Спуск на воду проходил в простой обстановке из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

USS St. Louis обеспечит маневренность, стабильность и поражающую способность в сегодняшнюю эпоху конкуренции великих держав, — заявил министр ВМС США Кеннет Брейтвейт.

Он добавил, что новый корабль и его команда будут защищать США и интересы государства как вблизи границ, так и за рубежом. Министр ВМС заявил, что речь может идти как о действиях по борьбе с наркоторговлей в Карибском регионе, так и о работе по улучшению операционной совместимости с партнёрами и союзниками страны на море.

Корабль начали собирать весной 2017 года, а его финальные огневые и ходовые испытания закончились в декабре 2019-го. Длина судна составила 115,3 метра, ширина — 17 с половиной метров. Силовая установка позволяет кораблю разгоняться до 40 узлов и плавать на расстояние в 4500 морских миль. В число основных задач корабля прибрежной зоны входит противостояние угрозам со стороны дизельных подводных лодок и мин, а также угрозам на поверхности.

Как писал NEWS.ru, Военно-морские силы (ВМС) США за девять последних месяцев не смогли пополнить ракетное вооружение RGM-184A Naval Strike Missile прибрежного боевого корабля USS Gabrielle Giffords типа Independence. Стелс-ракета была использована в октябре 2019 года при стрельбах по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане.

С тех пор одна из восьми пусковых установок корабля пустует, поскольку нет стелс-ракеты, которая могла бы восполнить «потерянную». Издание отмечает, что проблема возникла из-за непростых отношений между норвежской компанией Kongsberg, которая разработала ракету, и американским концерном Raytheon, производящим её.