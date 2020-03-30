https://static.news.ru/photo/30272aa0-7211-11ea-8e27-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Эксперты американского издания The Drive оценили особенность российской атомной подводной лодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Она способна запускать крылатую ракету «Калибр» непосредственно у причальной стенки, будучи «застигнутой врасплох» своим противником.

Авторы статьи, опубликованной в издании The Drive, отмечают , что это является показательным примером интересной и уникальной военно-морской тактики. Её разработал СССР ещё во время холодной войны, а Россия продолжает использовать до сих пор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сразу два ракетных крейсера Северного флота готовы к пускам гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом сообщил командующий объединением вице-адмирал Александр Моисеев, не уточнив, какие именно корабли проведут стрельбу. Однако эксперты, опрошенные NEWS.ru, уверены, что речь идёт о новейших субмаринах проекта 885: «Северодвинск» и «Казань».