https://static.news.ru/photo/084666d4-4ca7-11ea-a138-fa163e074e61_660.jpg Фрегата «Адмирал Касатонов» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Минобороны опубликовало уникальные кадры испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.

Тестирование прошли корабельные системы постановки ложных целей и пассивных помех, защищающие его от атак высокоточного ракетного оружия. По окончании испытаний корабль войдёт в состав Северного флота.

Кадры испытаний ведомство опубликовало на своём YouTube-канале.

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» был создан с применением технологии stealth («стелс»). На его вооружении стоят ЗРК «Полимент-Редут», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также современные радиотехнические и гидроакустические комплексы.

Как писал NEWS.ru, в январе ракетный крейсер «Маршал Устинов» завершил в Южной Атлантике совместные учения с фрегатом ВМС Китая «Вэйфан» и фрегатом ВМС ЮАР «Аматола». Учения проходили три дня в районе мыса Доброй Надежды.