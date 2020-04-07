В России модернизировали одну из самых мощных в мире пушек

https://static.news.ru/photo/e51d6194-78c5-11ea-833c-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikipedia.org/wiki/2С7

В России завершили модернизацию самоходного артиллерийского орудия 2С7М «Малка», предназначенного для поражения целей и объектов противника, расположенных в глубине обороны за линией фронта.

На «Малке» обновили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, установили новые приборы наблюдения и радиостанцию. Кроме того, импортные комплектующие орудия заменили российскими.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уралвагонзавода, первый серийный образец пушки уже готов к отправке в войска, а коллектив предприятия готов к его серийной модернизации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испытания на Северном флоте закончил российский стелс-фрегат «Адмирал Касатонов». Ожидается, что после завершения всей программы испытаний корабль будет принят в состав ВМФ России.