В России модернизировали одну из самых мощных в мире пушек

В России завершили модернизацию самоходного артиллерийского орудия 2С7М «Малка», предназначенного для поражения целей и объектов противника, расположенных в глубине обороны за линией фронта.
На «Малке» обновили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, установили новые приборы наблюдения и радиостанцию. Кроме того, импортные комплектующие орудия заменили российскими.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал, что испытания на Северном флоте закончил российский стелс-фрегат «Адмирал Касатонов». Ожидается, что после завершения всей программы испытаний корабль будет принят в состав ВМФ России.
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