В НАТО зафиксировали необычно высокую активность ВВС РФ

https://static.news.ru/photo/9bb6bc8e-9206-11eb-8e05-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители НАТО 29 марта 10 раз поднимались в воздух на перехват российских военных самолётов над Северной Атлантикой, Северным, Чёрным и Балтийским морями. Они идентифицировали шесть различных групп российских бомбардировщиков и истребителей менее чем за шесть часов.

На Крайнем Севере норвежские F-16 поднялись в воздух после того, как радары заметили две группы российских военных самолётов, летевших у побережья Норвегии. Норвежские самолёты перехватили два бомбардировщика Ту-95 «Медведь», которые продолжали лететь на юг над Северным морем, что побудило Великобританию и Бельгию поднять в воздух истребители «Тайфун» и F-16. Позже норвежские F-16 перехватили два бомбардировщика Ту-160 над международными водами, — говорится в сообщении на сайте НАТО.

В этот же день радары НАТО обнаружили три российских военных самолёта вблизи воздушного пространства союзников над Чёрным морем. Турецкие, румынские и болгарские истребители поднялись в небо и отслеживали их, пока они не покинули этот район. Кроме того, итальянский истребитель перехватил российский морской патрульный самолёт Ил-38, который в сопровождении истребителей пролетал над Балтийским морем в направлении от Калининграда.

В НАТО отметили, что, несмотря на необычайно высокую активность, ни один из российских самолётов не вторгся в воздушное пространство Альянса.

Как писал NEWS.ru, два истребителя Typhoon Военно-воздушных сил Великобритании и два истребителя F-16 Военно-воздушных сил Норвегии сопровождали два российских противолодочных самолёта Ту-142, которые совершали плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Северного и Норвежского морей. Как заявили в пресс-службе Северного флота, во время полёта над Баренцевым морем противолодочные самолёты сопровождали истребители Су-33. Полёт Ту-142 длился около 11 часов.