Украинские десантники попросили чешскую самоходку

https://static.news.ru/photo/c6680abc-b47c-11eb-a803-96000091f725_660.jpg Фото: VoidWanderer/wikipedia.org

Украинские десантники хотят получить на вооружение самоходную артиллерийскую установку чешского производства Dana-М2 калибра 152 мм. Как передаёт «Военное обозрение», об этом на форуме «Украина 30. Безопасность страны» заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

Десантники попросили передать им чешские самоходки, так как ДШВ нуждаются в усилении именно в части артиллерийских систем, отметил Мойсюк. Dana-M2 представители этого рода войск рассматривают как перспективную модель. Издание отмечает, что эта установка плохо подходит для десантирования. Впрочем, ДШВ на Украине часто используются в качестве пехотных подразделений, поэтому выбор чешской САУ логичен. Генерал-лейтенант добавил, что десантники также хотели бы иметь на вооружении самоходные минометы, однако в ВСУ такого вооружения нет.

Украинское Минобороны в настоящее время ведёт испытания чешских самоходок, планируя поставить их в ВСУ. Предполагается закупка 26 машин, которые в перспективе должны заменить буксируемые гаубицы Д-20.

Ранее бывший командующий ДШВ, депутат Рады Михаил Забродский заявил, что Минобороны намерено купить Dana-M2 у Чехии по завышенной в полтора раза цене.