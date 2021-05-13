Украинские десантники попросили чешскую самоходку

Украинские десантники хотят получить на вооружение самоходную артиллерийскую установку чешского производства Dana-М2 калибра 152 мм. Как передаёт «Военное обозрение», об этом на форуме «Украина 30. Безопасность страны» заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.
Десантники попросили передать им чешские самоходки, так как ДШВ нуждаются в усилении именно в части артиллерийских систем,
Украинское Минобороны в настоящее время ведёт испытания чешских самоходок, планируя поставить их в ВСУ. Предполагается закупка 26 машин, которые в перспективе должны заменить буксируемые гаубицы Д-20.
Ранее бывший командующий ДШВ, депутат Рады Михаил Забродский заявил, что Минобороны намерено купить Dana-M2 у Чехии по завышенной в полтора раза цене.