«Убийца С-400» из США сможет проникать на территорию противника

Тяжёлый американский бомбардировщик B-21 Raider, который разрабатывается компанией Northrop Grumman, станет «убийцей» китайских истребителей пятого поколения J-20 и российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф».
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Выбор похожего внешнего вида неслучаен — конструкция бомбардировщика позволит ему проникать вглубь территории противника, что не заметят вражеские радары, подчёркивает издание.
Ранее NEWS.ru сообщал, что командование Военно-воздушных сил США опубликовало снимок временного ангара, который предназначен для B-21 Raider. Этого было достаточно, чтобы специалисты смогли рассчитать примерные габариты самолёта. Специалисты пришли к выводу, что длина фюзеляжа B-21 составляет около 15 метров, а размах крыла достигает 42 метров.