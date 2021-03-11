«Убийца С-400» из США сможет проникать на территорию противника

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Турция может купить российские истребители Су-35 и Су-57, однако приоритетным направлением для Анкары является разработка собственных решений пятого поколения, рассказал журналистам министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк. Он отметил, что данный вопрос часто поднимается во время переговоров лидеров обоих государств.

Если у России имеется самолёт, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России...