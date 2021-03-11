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«Убийца С-400» из США сможет проникать на территорию противника

01:05, 12 марта 2021 69
Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тяжёлый американский бомбардировщик B-21 Raider, который разрабатывается компанией Northrop Grumman, станет «убийцей» китайских истребителей пятого поколения J-20 и российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

Об этом сообщает журнал Popular Mechanics. Издание отмечает, что новый самолёт внешне похож на уменьшенный малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, созданный той же компанией.

Выбор похожего внешнего вида неслучаен — конструкция бомбардировщика позволит ему проникать вглубь территории противника, что не заметят вражеские радары, подчёркивает издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что командование Военно-воздушных сил США опубликовало снимок временного ангара, который предназначен для B-21 Raider. Этого было достаточно, чтобы специалисты смогли рассчитать примерные габариты самолёта. Специалисты пришли к выводу, что длина фюзеляжа B-21 составляет около 15 метров, а размах крыла достигает 42 метров.

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